Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240828.3 Kiel: 51-Jähriger aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Bereits seit Juli wird der 51-Jährige Thomas C. aus Kiel vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes, weshalb wir um die Unterstützung von Medien und Bevölkerung bitten.

Herr C., der ihn Kiel wohnt, wurde letztmalig am 14. Juli 2024 von Familienangehörigen im Bereich Schleswig gesehen. Am 15. Juli 2024 ist er ohne Angaben von Gründen nicht an seiner Arbeitsstätte in Rendsburg erschienen. Seitdem fehlt von ihn jede Spur. Mehrere Anschriftenüberprüfungen an möglichen Anlaufadressen verliefen ergebnislos. Er könnte sich im gesamten Bundesgebiet aufhalten. Der Vermisste ist zudem auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen.

Eine genaue Personenbeschreibung liegt uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Personen, die Herrn C. gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält, werden gebeten, die Polizei unter 110 zu informieren.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel