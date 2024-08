POL-KI: 240823.3 Kiel: 21-Jähriger aus Kiel vermisst

Kiel (ots) - Am 22.08.2024 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Werftstraße Höhe eines Betriebshofes einer Verkehrsgesellschaft zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der eingesetzte Rettungswagen verbrachte den schwerverletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß die Person zunächst in der dortigen ...

mehr