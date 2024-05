POL-KI: 240515.1 Lütjenburg: 71-Jähriger vermisst

Kiel (ots) - Montagabend kollidierte eine betrunkene Fahrerin auf dem Ostring mit drei parkenden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau. Gegen 20:50 Uhr kam die 21 Jahre alte Fahrerin eines Audi in Höhe Ostring 180 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit insgesamt drei am Fahrbahnrand parkenden Wagen. Zuvor soll sie nach Zeugenangaben bereits in ...

mehr