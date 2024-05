Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240513.5 Kiel: 29-Jähriger vermisst

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Seit Samstagmorgen wird der 29-jährige Fabian B. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr B. wurde zuletzt Samstag gegen 9 Uhr an seiner Anschrift in der Reeperbahn im Stadtteil Gaarden gesehen, den er mit unbekanntem Ziel verließ. Herr B. ist dringend auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen. Absuchen im Umfeld seiner Anschrift sowie an bekannten Anlaufadressen verliefen bislang negativ. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Fabian B. ist etwa 185cm groß, schlank, hat blondes Haar und dürfte mit einem grauen Jogginganzug und einer schwarzer Softshelljacke und weißen Turnschuhen bekleidet sein.

Personen, die Herrn B. seit Samstagmorgen gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 zu informieren.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell