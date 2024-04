POL-KI: 240403.1 Kiel: Aktuelles Bild des Vermissten (Folgemeldung zu 240402.4)

Polizeidirektion Kiel

Kiel: Aktuelles Bild des Vermissten

Das gestern veröffentlichte Bild des vermissten Jasper-Jens H. wurde zwischenzeitlich durch ein aktuelles Bild ersetzt. Dieses zeigt seine Erscheinung deutlich besser als das zuvor veröffentlichte und dürfte entsprechend besseren Wiedererkennungswert haben. Wir bitten darum, bei einer Veröffentlichung ausschließlich dieses Bild zu verwenden.

Der 22-Jährige wurde zuletzt Dienstagfrüh gegen 04 Uhr im Bereich der Arnold-Heller-Straße gesehen. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Eine Absuche an bekannten Aufenthaltsorten im Kieler Stadtgebiet, vor allem in Gaarden, führten nicht zum Antreffen. Eine Straftat steht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Bislang eingegangene Hinweise aus der Bevölkerung brachten keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Personen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können oder Herrn H. seit Dienstagmorgen gesehen haben, werden gebeten, die Polizei unter 110 oder 0431 / 160 3333 zu informieren.

