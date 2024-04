Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240402.4 Kiel: 22-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Seit dem frühen Dienstagmorgen wird der 22 Jahre alte Jasper-Jens H. aus Kiel vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden, weshalb die Polizei nun Medien und Bevölkerung um Unterstützung bitten.

Zuletzt gesehen wurde Jasper-Jens H. gegen 04 Uhr im Bereich der Arnold-Heller-Straße. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Eine Absuche an bekannten Aufenthaltsorten im Kieler Stadtgebiet, vor allem in Gaarden, führten nicht zum Antreffen. Eine Straftat steht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Er ist etwa 180cm groß und von schlanker Statur. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Personen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können oder Herrn H. im Laufe des Tages gesehen haben, werden gebeten, die Polizei unter 110 oder 0431 / 160 1110 zu informieren. Wir bitten darum, den Mann nicht selbst anzusprechen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel steht für Mediennachfragen unter der bekannten Rufnummer heute bis 18:45 Uhr zur Verfügung.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell