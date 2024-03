Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240329.1 Kiel: 81-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Seit Freitagnachmittag wird der 81 Jahre alte Rudolf F. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr F. wurde zuletzt gegen 16:15 Uhr an seiner Anschrift in der Saarbrückenstraße 50 im Stadtteil Südfriedhof gesehen. Er könnte, ausgelöst durch eine Erkrankung, desorientiert sein. Am frühen Abend angelaufene Suchmaßnahmen, die aktuell noch andauern, führten bislang nicht zu seinem Antreffen. Eine Straftat dürfte nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Rudolf F. ist etwa 170 cm groß und von schlanker Statur. Er dürfte mit einer hellen Jacke, blauer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet sein und eine Schiebermütze sowie einen roten Schal tragen.

Personen, die ihn seit heute Nachmittag gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 oder 0431 / 160 1310 zu informieren.

Matthias Arends

