POL-KI: 240314.1 Preetz: 61-Jähriger vermisst

Seit Montagabend wird der 61 Jahre alte Adomas T. aus Preetz vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr T. ist am Montagabend das letzte Mal gegen 18:00 Uhr in der Schellhorner Straße in Preetz gesehen worden. An möglichen Aufenthaltsorten in Preetz konnte er nicht angetroffen werden. Auch weitere Maßnahmen führten nicht zu seinem Antreffen. Es gibt Hinweise, dass sich der Vermisste womöglich im Preetzer Stadtgebiet aufhalten könnte. Herr T. ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Der Vermisste hat kurze graue Haare und einen grauen Drei-Tage-Bart. Er dürfte mit einer schwarzen oder blauen Jogginghose und schwarzen oder blauen Schuhen bekleidet sein. Herr T. spricht weder deutsch noch englisch.

Personen, die den Vermissten seit Montag gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431/1603333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

