POL-KI: 231208.1 Hohenfelde: 30-Jähriger vermisst

Kiel (ots) - Am vergangenen Samstag, 02.12.23, kam es in der Straße Kleiner Kuhberg zu einem Raub. Der 61-jährigen Geschädigten wurde der Rucksack entrissen. Die beiden Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach jetzigem Ermittlungsstand ging die Rentnerin gegen 13:40 Uhr, die auf einen Gehstock angewiesen ist, die Straße Kleiner Kuhberg in Richtung Exerzierplatz ...

