Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231115.1 Kiel: 53-jährige Frau aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit Dienstagnachmittag wird die 53-jährige Xiu-Li T. aus Kiel vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Frau, weshalb wir um die Unterstützung von Medien und Bevölkerung bitten.

Frau T. wurde zuletzt am Dienstagnachmittag an ihrer Wohnanschrift in Kiel-Russee gesehen. Sie könnte sich im gesamten Kieler Stadtgebiet oder Umland aufhalten. Sie ist auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen. Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Sie ist circa 160 cm groß und schlank, hat schwarzes, mittellanges Haar und ein asiatisches Erscheinungsbild. Sie dürfte mit einer pinken Steppjacke und einer Jeans bekleidet sein.

Personen, die Frau Xiu-Li T. gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, werden gebeten, die Polizei unter 0431/ 160 3333 zu informieren.

Pauline Vogler

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell