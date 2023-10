Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231027.1 Altenholz: 48-Jährige vermisst

Altenholz (ots)

Seit Mittwoch wird die 48 Jahre alte Arne W. aus Altenholz vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Die dringend auf ärztliche Hilfe angewiesene Frau wurde zuletzt Mittwoch gegen 14:20 Uhr in der Klausdorfer Straße in Altenholz gesehen. Sie dürfte mit ihrem VW Caddy mit dem Kennzeichen RD-BE 327 unterwegs sein. Eine Absuche an möglichen Aufenthaltsorten im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie weitere umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Frau W. ist 165cm groß, schlank und trägt ihr lockiges Haar in der Regel zum Zopf gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blau-grauen Jacke, einer grauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Auffällig dürfte ein Hämatom am rechten Auge sein.

Personen, die die Vermisste oder ihren Wagen seit Mittwoch gesehen haben oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei unter 0431 / 160 3333 zu informieren. Es wird darum gebeten, sie bei Antreffen nicht selbst anzusprechen.

Hinweis: Die Frau besitzt tatsächlich den bei weiblichen Personen sehr selten vorkommenden Namen Arne.

Matthias Arends

