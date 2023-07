Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230723.1 Laboe: 75-Jähriger vermisst

Laboe (ots)

Seit Samstag wird der 75 Jahre alte Hans N. aus Laboe vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt gesehen wurde der Mann Samstagnachmittag gegen 17 Uhr an seiner Anschrift in der Mühlenstraße. Es ist davon auszugehen, dass er sich von dort zu Fuß entfernt hat. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit Hunden und einer Drohne, führten bislang nicht zum Antreffen des Vermissten. Hans N. gilt als orientierungslos. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Er ist etwa 175 cm groß, hat graues Haar und eine schlanke Statur. Er dürfte graue Bekleidung und vermutlich Hausschuhe tragen. Auffällig ist sein Gang mit nach vorn gebeugtem Oberkörper.

Personen, die Hans N. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten die Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 zu kontaktieren.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell