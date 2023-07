Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230714.2 Preetz: 82-Jähriger vermisst

Preetz (ots)

Seit Mittwochnachmittag wird der 82 Jahre alte Ahmed B. aus Preetz vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Der Mann verließ gegen 17:00 Uhr mit einem Fahrrad seine Wohnanschrift in Preetz. Nach Angaben von Angehörigen fahre er des Öfteren Richtung Kühren, bleibe aber nie über Nacht weg. Als Herr B. am nächsten Tag immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt sei, informierten Angehörige gegen 19:00 Uhr die Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des 82-Jährigen. Hinweise darauf, dass eine Straftat in Zusammenhang mit seinem Verschwinden steht, liegen derzeit nicht vor.

Ahmed B. ist ca. 170 cm groß und eher kräftig. Er dürfte mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet sein. Bei dem Fahrrad könnte es sich um ein Damenfahrrad handeln. Eine Beschreibung dazu liegt nicht vor.

Personen, die den Mann seit Mittwochnachmittag gesehen haben beziehungsweise Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 zu informieren.

Eva Rechtien

