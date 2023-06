POL-KI: 230601.5 Brodersdorf: Erneuter Aufruf Vermisstenmeldung (Folgemeldung 230601.1)

Kiel (ots) - Eine Richterin verkündete am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche steht im Verdacht, mehrere Brandstiftungen begangen zu haben. Am 19.05.2023 brannte ein PKW in Gaarden-Süd. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 erhärteten den Verdacht gegen einen Jugendlichen. Eine ...

