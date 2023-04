Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230405.3 Kiel: 86-Jähriger aus Kiel noch immer vermisst (Folgemeldung zu 230401.1

230401.2)



Die Kriminalpolizei fahndet noch immer nach dem seit dem 30. März vermissten Dieter L. aus Kiel und veröffentlicht nun ein neues Bild des Mannes, das ihn in typischer Bekleidung zeigt.

Der Mann dürfte mit seinem silberfarbenen Ford Fusion mit dem Kennzeichen KI-DL 36 unterwegs sein. Der Wagen ist Baujahr 2010 und weist am hinteren Radlauf der Fahrerseite diverse Schrammen auf. Ein Hinweis, dass das Auto am 31. März gegen 05 Uhr im Bereich einer Tankstelle in Höhe des Nordmarksportfelds in der Eckernförder Straße gesehen wurde, brachte keine weiteren Erkenntnisse über den Verbleib des Mannes.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen nun erneut, wer Herrn L. oder seinen Ford seit dem 30. März gesehen hat. Es könnte durchaus sein, dass der Mann orientierungslos mit dem Wagen durch Kiel oder das Umland fährt. Sobald ein Bild des Wagens vorliegt, wird dies nachgereicht.

Dieter L. ist ca. 172 cm groß, schlank, trägt eine Brille, hat weiße Haare und einen weißen Kinn- und Oberlippenbart. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover mit weißen Punkten, einem weiß-braun gestreiften Hemd, einer Jacke, die vorne hell und hinten dunkel ist und einem dunklen Cap bekleidet.

Personen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können oder das Auto gesehen haben, werden gebeten sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

Matthias Arends

