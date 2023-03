POL-KI: 230330.1 Kiel: 14-Jährige vermisst

Kiel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte ein Kiosk in Gaarden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 00:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von dem Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Kiosk in der Jachmannstraße schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden von geschätzt 10.000 ...

