POL-KI: 230214.1 Kiel / Schleswig: 16-Jähriger vermisst

Schleswig: 16-Jähriger vermisst

Seit vergangenem Freitag wird der 16 Jahre alte Paul M. vermisst. Da bisherige Maßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden führten, bitten wir nun Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Paul lebte bis vor kurzem in Schleswig und zog erst Anfang Februar nach Kiel. Hier wurde er zuletzt am Freitag gegen 08 Uhr im Pötterweg in Wellsee gesehen. Absuchen an bekannten Anlaufadressen in Kiel, Schleswig und im Kreis Plön führten nicht zu seinem Antreffen. Eine Straftat steht nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Der Jugendliche ist 176 cm groß, hat dunkelblondes Haar und eine schlanke Statur. Es ist nicht bekannt, welche Bekleidung er trägt.

Personen, die Paul M. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

