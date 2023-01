Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230113.2 Kiel: 45-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Die Polizei sucht aktuell den vermissten Michael S. aus Kiel. Der Mann benötigt dringend ärztliche Hilfe. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Der 45-Jährige wurde zuletzt Dienstagabend im Bereich der Arnold-Heller-Straße gesehen. Er befindet sich nach einem medizinischen Eingriff in keiner guten Verfassung und ist - auch aufgrund anderer Krankheiten - dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem an bekannten Anlaufpunkten in der Innenstadt beziehungsweise Gaarden, führten nicht zum Antreffen des Mannes. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Michael S. Ist etwa 180cm groß, von schlanker Statur und trägt eine Glatze. Er könnte mit einer Sporthose und einer braunen Jacke bekleidet sein. Aufgrund einer Fußverletzung dürfte sein Gang auffällig sein.

Personen, die Herrn S. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell