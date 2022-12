POL-KI: 221221.3 Lütjenburg: 58-Jährige vermisst

Kiel (ots) - - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel - Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht in einem Erfrierungsschutzcontainer in der Adolf-Westphal-Straße auf einen 30-jährigen Mitbewohner eingestochen zu haben. Ein Rettungswagen ...

mehr