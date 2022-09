POL-KI: 220922.3 Preetz: 18-Jähriger vermisst

Nehmten (ots) - In den Mittagsstunden des 20.09.2022 kam es in der Gemeinde Nehmten zu einer illegalen Abfallentsorgung. Im Bereich des Rundweges um den Plöner See legten Unbekannte circa 100 Altreifen unerlaubt ab. Die Polizei Plön sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Am Dienstag, zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass auf dem Gelände ...

