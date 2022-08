Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220824.1 Kiel: Vermisster wohlauf angetroffen (Folgemeldung zu 220818.1)

Kiel (ots)

Der seit dem 14. August vermisste Klaus-Dieter K. ist heute wohlauf in Kiel angetroffen worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind damit beendet.

Passanten waren auf den Mann, der sich in einem Café in der Innenstadt aufhielt, aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Beamte des 2. Reviers trafen ihn kurz darauf an. Eine Straftat steht nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns insbesondere bei den aufmerksamen Passanten sowie Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Fahndung nicht weiter zu verbreiten und das Bild aus den Archiven zu entfernen.

Matthias Arends

