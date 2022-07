Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220721.2 Kiel

Bielefeld: Vermisster 15-Jähriger wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 220714.1)

Kiel / Bielefeld (ots)

Der 15 Jahre alte Vermisste aus Frankfurt am Main ist am heutigen Tag wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Eine Straftat steht nach jetzigen Ermittlungsstand nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung und bitten darum, das Bild sowie die Fahndungsmeldung nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell