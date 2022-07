Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220720.3 Kiel: 78-Jährige vermisst

Seit Mittwochmittag wird die 78 Jahre alte Waltraud S. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt gesehen wurde Waltraud S. am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr im Bereich des Städtischen Krankenhauses in der Chemnitzstraße. Eine Absuche an verschiedenen möglichen Aufenthaltsorten im Kieler Stadtgebiet blieb ohne Erfolg. Auch weitere Maßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der Vermissten. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Waltraud S. ist etwa 150cm groß, von schlanker Statur und hat braun-graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie den sommerlichen Temperaturen unpassend mit mehreren Lagen Kleidung übereinander bekleidet. Sie trägt eine Kette mit silbernem Metallkreis und ist mit einem Rollator unterwegs.

Personen, die Waltraud S. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

