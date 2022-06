POL-KI: 220628.2 Flintbek: 43-Jähriger aus Flintbek vermisst

Polizeidirektion Kiel

Seit Montag wird der 43 Jahre alte Thomas B. aus Flintbek vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Der Vermisste wurde zuletzt Montagmorgen gegen 09 Uhr an seinem Wohnort gesehen. Er dürfte von dort mit einem weißen Seat Alteca mit dem amtlichen Kennzeichen RD-PC 42 mit unbekanntem Ziel weggefahren sein. Er könnte sich sowohl in Kiel, Neumünster sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde aufhalten. Eine Straftat dürfte nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden stehen.

Thomas B. ist etwa 180 cm groß, hat eine füllige Statur, blondes Haar und blaue Augen. Er dürfte mit einem schwarzen Polo-Shirt, einer dunkelblauen Jeans sowie schwarzen Schuhe bekleidet sein.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können oder die das Fahrzeug des Mannes gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

