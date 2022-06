Lammershagen (ots) - Zwei Beamte der Polizeistation Lütjenburg kontrollierten Dienstagabend in Lammershagen einen LKW-Fahrer, der aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von knapp 2,5 Promille. Den Polizisten fiel der Sattelzug gegen 22:55 Uhr auf der Bundesstraße 202 in Höhe Lammershagen auf, da dieser in Fahrtrichtung ...

