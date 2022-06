Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220614.3 Mönkeberg

Hannover: 16-Jährige vermisst

Mönkeberg / Hannover (ots)

Seit Sonntag, den 29.05.2022, wird die 16 Jahre alte Jana B. aus Mönkeberg vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt gesehen wurde Jana B. am Sonntagnachmittag, bevor sie das elterliche Wohnhaus in unbekannte Richtung verlassen habe. Zwischen Angehörigen und der Vermissten bestehe regelmäßiger telefonischer Kontakt. Jana B. sei nach eigenen Angaben in Hannover aufhältig.

Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Jana B. ist 167 cm groß, von schlanker Statur und hat dunkle lange Haare. Sie trug eine blaue Winterjacke mit Fellkragen und eine schwarze Hose.

Personen, die Jana B. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Kieler Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 oder über 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

