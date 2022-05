Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220519.5 Kiel: 16-Jährige vermisst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kiel (ots)

Seit Dienstag wird die 16 Jahre alte Layla P. aus Kiel vermisst. Bisherige Ermittlungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Daher bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt gesehen wurde Layla am Dienstag gegen 16 Uhr in der Johannesstraße. An möglichen Anlaufpunkten in Gaarden beziehungsweise dem Kieler Stadtgebiet konnte sie bislang nicht angetroffen werden. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand der Kriminalpolizei nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Layla P. ist 168cm groß und schlank. Sie trägt braunes Haar und dürfte mit einem grauen Oberteil, einer Adidas-Jogginghose und weißen Nike-Sneakern bekleidet sein.

Personen, die die Jugendliche gesehen haben beziehungsweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich über 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell