Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220508.1 Kiel: 80-jährige Frau aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit heute Vormittag wird die 80 Jahre alte Edda S. Aus Kiel vermisst. Frau S. dürfte zeitlich und örtlich nicht orientiert sein. Die Kriminalpolizei Kiel bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Frau S. wurde zuletzt heute, 08.05.2022, gegen 11:20 Uhr, in der Vaasastraße, in Kiel-Mettenhof gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem an bekannten Anlaufadressen der Frau im Bereich Wik sowie in der Kieler Innenstadt, führten nicht zum Auffinden.

Frau S. ist 158 cm groß und wird als korpulent beschrieben. Sie hat graues Haar und trägt helle Schuhe, eine dunkelblaue Jeans, einen graugestreiften Pullover und eine helle Handtasche. Sie geht sehr langsam und hat einen auffälligen Gang, bei dem sie bei jedem Schritt auf die rechte Seite schwankt.

Wer Frau S. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei Kiel in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

