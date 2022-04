POL-KI: 220421.1 Schwentinental: 87-Jähriger aus Schwentinental vermisst

Preetz (ots) - Bereits am Montag, dem 11.04.2022, kam es am Markt in Preetz zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 10:00 Uhr hatte ein 61-jähriger Kieler seinen Firmenwagen unbeschädigt auf dem Wilhelminenplatz hinter dem Supermarkt am Markt 8 geparkt. Als er gegen 14:00 Uhr zu dem weißen Ford Focus zurückgekehrt ist, stellte er auf der Fahrerseite lange Kratzer fest. Die ...

