Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220228.3 Kiel

Rendsburg: 22-Jähriger aus Kiel vermisst

Bild-Infos

Download

Kiel / Rendsburg (ots)

Seit Sonntagabend wird der 22 Jahre alte Merlin B. aus Kiel vermisst. Der Mann ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Auffinden führten, bitten wir nun Medien und Öffentlichkeit um Unterstützung.

Zuletzt gesehen wurde er Sonntag gegen 22:30 Uhr im Bereich des Kieler Niemannswegs. Montagvormittag fand ein telefonischer Kontakt zu einer Angehörigen statt. An möglichen Anlaufadressen in Mettenhof konnte er nicht angetroffen werden. Auch andere polizeiliche Maßnahmen führten nicht zum Antreffen des 22-Jährigen. Er könnte sich im gesamten Kieler Stadtgebiet aufhalten. In Betracht kommt auch, dass er sich im Bereich Rendsburg aufhält.

Merlin B. ist etwa 178cm groß und wiegt circa 90 Kilogramm. Angaben zu seiner Bekleidung können nicht gemacht werden.

Wer Merlin B. sieht, wird gebeten, die Polizei zu informieren und ihn nicht selbst anzusprechen. Personen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell