Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210712.1 Lütjenburg: 56-Jährige aus Lütjenburg vermisst.

Lütjenburg (ots)

Seit heute Morgen, 07:30 Uhr, wird die 56-Jährige Heidrun M. aus Lütjenburg vermisst.

Frau M. ist ca. 160 cm groß, hat eine kräftige Statur und dunkle, blonde, lange Haare. Sie trägt eine Brille. Ihre komplette Oberbekleidung soll ein Tiger-Muster aufweisen.

Frau M. ist dement und hat am Morgen ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. Sie könnte sich mit einem Bus in Richtung Raisdorf begeben haben.

Da die Suche nach Frau M. erfolglos verlief, bittet die Polizei die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sie gesehen hat, wird gebeten, den Polizeiruf - 110 - zu wählen oder sich mit der Kriminalpolizei in Kiel unter der Telefonnummer 0431-1603333 in Verbindung zu setzen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell