Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210629.3 Kiel: 78-Jähriger vermisst

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Seit heute Morgen wird der 78 Jahre alte Hans-Günter W. aus Kiel vermisst. Der Mann dürfte orientierungslos sein und ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Herr W. wurde zuletzt gegen 06 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Saarbrückenstraße gesehen und dürfte sich im Kieler Stadtgebiet, hier vorrangig in den Bereichen Südfriedhof und Innenstadt, aufhalten. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Mannes. Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Hans-Günter W. ist Brillenträger, hat eine normale Statur und grau-meliertes Haar. Er dürfte mit einem grünen T-Shirt und einer kurzen, beige-farbenen Hose bekleidet sein.

Personen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell