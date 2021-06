Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210622.2 Kiel: 12-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Seit Montagmittag wird der 12-jährige Dwayne Dean-Collin B. aus Kiel vermisst. Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

Der ursprünglich in Berlin lebende Dwayne wohnt derzeit in Kiel und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Der 12-Jährige ist nicht ortskundig und dürfte zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs sein. Eine Straftat dürfte mit seinem Verschwinden nicht in Verbindung stehen.

Dwayne ist ca. 175 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er ist mit einer schwarzen Jacke mit weißen Ärmeln der Marke "NIKE", einer grauen Jogginghose von "NIKE", einem schwarzen Cap mit dem Aufdruck NY sowie schwarzen Schuhen von "NIKE" bekleidet.

Wer den 12-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 zu kontaktieren oder den Polizeiruf -110- zu wählen

Julia Bunge

