Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201009.4 Kiel: 73-Jähriger aus Schilksee vermisst

Kiel (ots)

Seit Freitagmorgen wird der 73 Jahre alte Karl-Heinz T. aus Schilksee vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu seinem Auffinden. Der Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen. Wir bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Kriminalpolizei dürfte er seine Wohnung in der Straße Langenfelde gegen 06:30 Uhr vermutlich zu Fuß mit unbekannten Ziel verlassen haben. Suchmaßnahmen in der Umgebung, am Strand sowie an bekannten Aufenthaltsorten führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Auch der Einsatz von Personenspürhunden brachte keinen Erfolg. Es gibt derzeit keine Hinweise, dass sein Verschwinden mit einer Straftat in Verbindung steht.

Herr T. ist etwa 170 cm groß, hat braunes, welliges Haar mit grauem Ansatz und ist von kräftiger Statur. Er dürfte mit einer schwarzen Regenjacke, einer Schlafanzug- bzw. Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet sein.

Die Polizei sucht Personen, denen der Mann seit Freitagmorgen aufgefallen ist oder die Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 oder die Einsatzleitstelle unter 110 entgegen.

Matthias Arends

