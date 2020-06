Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200608.4 Kiel: 43-Jähriger aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit Donnerstag wird der 43 Jahre alter Falk T. aus Kiel vermisst. Der Mann benötigt dringend ärztliche Hilfe. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Erfolg, weswegen nun die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten wird.

Der Mann verließ am Donnerstag nach einer Behandlung ein Kieler Krankenhaus und konnte seitdem weder an seiner Wohnanschrift angetroffen, noch anderweitig erreicht werden. Auch an sonstigen gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Bereich der Innenstadt war er bislang nicht anzutreffen. Eine Straftat steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Er ist etwa 170 cm groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat rötliches, lichtes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er einen Mehr-Tage-Bart und war mit einem weißen T-Shirt, einem blauen Pullover und einer blauen Jeans bekleidet.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter 0431 / 160 3333 entgegen.

