Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200310.2 Kiel: 67-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Seit Montagmittag gegen 12:00 Uhr wird eine männliche Person vermisst, die sich zur Behandlung in der Zahnklinik des Universitätsklinikums aufhielt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 67-jährigen Dieter Lobitz.

Dieter Lobitz ist nach einem Schlaganfall in seiner Bewegung und Sprache sehr eingeschränkt. Er ist räumlich desorientiert. Möglicherweise hält sich der Vermisste im Kieler Stadtgebiet auf. Da er in der Vergangenheit im Stadtteil Gaarden wohnte, könnte das Kieler Ostufer ein Anlaufpunkt für ihn sein, aber auch der Innenstadtbereich allgemein und der Bereich um das Gelände des Universitätsklinikums kommen in Betracht.

Herr Lobitz ist ca. 175 cm groß, sehr schlank und hat schütteres, graues Haar. Möglicherweise ist er mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem dunklen Polo-Shirt und Cardigan bekleidet. Der Vermisste führt einen Rollstuhl mit sich.

Wer Herrn Lobitz gesehen hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431-160 3333.

Julia Bunge

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

