Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191112.1 Laboe

Kiel: 80-Jähriger aus Laboe vermisst

Laboe / Kiel (ots)

Seit Montagabend wird der 80 Jahre alte Wilfried G. aus Laboe vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Erfolg. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Herr G. ist auf Medikamente angewiesen und wurde zuletzt gegen 19:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Mühlenstraße gesehen. Eine Absuche, unter anderem mit Diensthunden, verlief ohne Erfolg. Der Vermisste könnte sich sowohl im Laboer Umfeld wie auch im Kieler Stadtgebiet, eventuell in Mettenhof, aufhalten.

Er ist etwa 170cm groß, von kräftiger Statur und dürfte mit einem braunen Anorak, einer blauen Hose und einem blauen T-Shirt bekleidet sein. Wahrscheinlich ist er mit einem Rollator unterwegs. Ein Bild des Mannes liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor und wird nachgereicht.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder über 110 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Matthias Arends

