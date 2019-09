Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190924.1 Flintbek: 31-Jähriger aus Flintbek vermisst

Flintbek (ots)

Seit Montagabend wird der 31 Jahre alte Paul K. aus Flintbek vermisst. Da der Mann auf Hilfe angewiesen ist, bittet die Polizei Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr K. wurde zuletzt gegen 19:30 Uhr in der Straße An der Bahn gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Erfolg. Eine Straftat dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden stehen.

Er ist etwa 180cm groß, schlank und ist Brillenträger. Er dürfte mit einer dunklen Jeans, einer dunkelroten Jacke und blauen Boots bekleidet sein. Auffällig ist sein schleichender und behäbiger Gang, sowie seine leise Sprache. Es könnte sein, dass er nicht auf eine Ansprache reagiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die Paul K. gesehen haben beziehungsweise Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

