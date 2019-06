Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190613.7 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Autos

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Friedrichsort zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach jetzigem Stand sind an sechs geparkten Wagen in der sogenannten Roten Siedlung rund um die Joachim-Mähl-Straße, die Gustav-Falke-Straße und die Wilhelm-Busch-Straße die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgebrochen worden. Der Tatzeitraum kann von 21 Uhr bis etwa 05:45 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1172 an die Polizeistation Friedrichsort zu wenden.

Matthias Arends

