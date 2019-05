Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190516.2 Kiel: Rund 30 Prozent aller Fahrräder beanstandet

Kiel (ots)

Mittwoch und Donnerstag haben im Kieler Stadtgebiet mehrere Fahrradkontrollen stattgefunden. Die Beamten kontrollierten dabei über 800 Räder. Rund 30 Prozent wurden beanstandet.

Mit Unterstützung von knapp 50 Polizeianwärtern aus Eutin postierten sich die Beamten aller Kieler Reviere unter anderem vor zwei Schulen in Friedrichsort, an der Hörnbrücke, in der Adelheidstraße, an den Schulen im Winterbeker Weg und auf der Velo-Route. Hierbei kontrollierten sie an den beiden Tagen insgesamt 840 Radfahrer und nahmen die Räder in Augenschein.

Insgesamt 255 Kontrollberichte wurden wegen leichter Mängel an den Rädern ausgestellt. Die Fahrer haben nun zehn Tage Zeit, die Schäden zu beheben und das reparierte beziehungsweise ausgebesserte Rad bei einer Dienststelle vorzustellen. In neun weiteren Fällen schrieben die Polizisten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

