Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190301.1 Schwentinental: Kripo sucht nach Raub Zeugen

Schwentinental (ots)

Am Donnerstag, den 28. Februar, soll es in Schwentinental im Ortsteil Raisdorf zu einem Raub gekommen sein. Betroffen war ein 36-jähriger Mann.

Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr ging der Mann von seiner Wohnanschrift den Rönner Weg in Richtung Pohnsdorf entlang. Dann folgte er der Straße Raisdorfer Holz. Sein Ziel war das Gewerbegebiet, das er über die Eisenbahnüberquerung erreichen wollte.

Auf dem Weg dorthin machte er einen Abstecher an einen kleinen See, um dort seiner Leidenschaft des Fotografierens nachzukommen. Als der Mann am See ein Foto fertigte, dürfte er von hinten von einem oder mehreren Tätern einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten haben. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, stellte er fest, dass seine hochwertige Canon-Kamera samt Objektiv, seine Armbanduhr (Fossil) sowie sein Smartphone (Huawei Nova 2) fehlten. Das Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.

Bei dem Tatort handelt es sich um einen See, welcher direkt an der dortigen Tennisanlage gelegen ist. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen oder andere Auffälligkeiten im Bereich des Tatorts bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Plön unter 04522-5005-201 entgegen.

Oliver Pohl

