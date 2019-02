Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190241.1 Kiel: Bombenentschärfung in Elmschenhagen erfolgreich durchgeführt

Kiel (ots)

Sonntagmittag ist eine britische Fliegerbombe erfolgreich in Elmschenhagen entschärft worden. Gegen 13:50 Uhr konnten die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung geben.

Zuvor richtete die Polizei ab 11 Uhr Straßensperrungen in dem Radius rund um den Fundort ein. Auch die Bundesstraße 76 war in dem Bereich ab etwa 12:30 gesperrt. Es kam bei den polizeilichen Maßnahmen bis auf wenige Fußgänger, die sich größtenteils unwissend im Sperrbereich aufhielten, zu keinen nennenswerten Problemen. Gleiches gilt für die Entschärfung, die um 12:50 Uhr begann und etwa 60 Minuten dauerte.

Die Straßensperrungen werden in den nächsten Minuten aufgehoben. Anwohner können ebenfalls in wenigen Minuten zurück in ihre Wohnungen.

Matthias Arends

