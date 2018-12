POL-KI: 181210.3 Kiel: Zeugen gesucht nach Straßenraub

Kiel (ots) - Sonntagabend ist es nach Angaben eines Geschädigten zu einem Straßenraub zu seinem Nachteil im Winterbeker Weg gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der 19-Jährige meldete sich gegen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01:30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er zuvor, gegen 23 Uhr, an einer Bushaltestelle in Höhe Winterbeker Weg 44 überfallen und beraubt worden sei.

Seinen Angaben zufolge habe er mit seinem Wagen in Höhe der Haltestelle geparkt, um eine Zigarette zu rauchen. Er gab weiter an, dass er von zwei ihm unbekannten Personen angesprochen worden sei, die dann unvermittelt Reizgas in sein Gesicht gesprüht hätten. Anschließend hätten sie ihn nach Wertsachen durchsucht, dabei den Schlüssel des Wagens an sich genommen und auch diesen durchsucht. Letztlich flüchteten die Täter mit seinem mitgeführten Bargeld, einem hochwertigen Smartphone und dazugehörigen Kopfhörern.

Er beschrieb die beiden Täter als etwa 25 Jahre alt und ca. 177cm bis 180cm groß. Die beiden sollen türkischer Abstammung sein und dunkle Vollbärte getragen haben. Sie sollen mit dunklen Jacken mit Fell-Kapuzen bekleidet gewesen sein. Einer der beiden soll helle "Nike"-Sportschuhe getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

