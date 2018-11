POL-KI: 181129.1 Preetz: Mit 120 km/h durch Preetz

Preetz (ots) - Das Polizeibezirksrevier Kiel führte gestern in der Zeit von 13:45 Uhr bis 17:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Preetz durch. In dem überwachten Streckenabschnitt in der Nettelseer Straße gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Insgesamt fuhren 330 Kraftfahrzeuge durch die Kontrollstelle, von denen 50 Fahrzeuge zu schnell waren. Während 47 Fahrzeugführer lediglich mit einem Verwarnungsgeld rechnen müssen, kommt auf drei Fahrzeugführer eine Anzeige zu.

Trauriger Höhepunkt war das Fahrzeug eines Lieferservices, der gegen 14:40 Uhr mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 120 km/h die Messstelle passierte. Den Fahrer erwartet jetzt eine Geldbuße von 880,- EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

