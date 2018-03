POL-KI: 180302.1 Ascheberg: Hausbewohner vertreiben Einbrecher

Ascheberg (ots) - Dienstagabend hat die Bewohnerin eines Hauses in Ascheberg zwei Personen vertrieben, die offenbar gerade in das Haus einbrechen wollten. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Bewohnerin eines Hauses im Gartenweg kehrte gegen 19 Uhr mit ihrer Begleitung nach Hause zurück und bemerkte, dass sich eine Person an der rückwärtig gelegenen Terassentür zu schaffen machte. Aufgrund lauter Rufe flüchtete die Person. Während die 52-Jährige über 110 die Polizei informierte, verfolgte ihr 50 Jahre alter Begleiter die Person, die gemeinsam mit einer weiteren zu Fuß flüchtete. In Höhe des rot-weißen Absperrgitters auf dem Fußweg in Richtung Amselweg verlor er die mutmaßlichen Einbrecher aus den Augen. Eine detaillierte Beschreibung der Personen liegt nicht vor. Eine anschließende Absuche mit einem Diensthund blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die flüchtenden Personen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04522 / 5005 201 entgegen.

Matthias Arends

