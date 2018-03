POL-KI: 180301.4 Kiel: Pkw-Fahrerin rammt auf Flucht vor der Polizei einen Streifenwagen

Kiel (ots) - Mittwochvormittag, 28.02.2018, entzog sich eine Pkw-Fahrerin einer Polizeikontrolle. Auf ihrer Flucht aus der Innenstadt nach Meimersdorf versuchte sie zunächst einen Streifenwagen von der Fahrbahn abzudrängen, der im Begriff war den Pkw zu überholen. Die Verfolgungsfahrt endete in einer Sackgasse im Kieler Weg in Meimersdorf, wo die Frau einen Streifenwagen rammte, der ihr den Weg versperrte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Am Vormittag erhielten Beamte des 3. Polizeireviers den Hinweis, dass eine junge Frau aus Heide mit einem Pkw im Stadtteil Südfriedhof unterwegs sein sollte. Die 21-Jährige sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem sei der Pkw nicht zugelassen.

Drei Streifenwagen des 3. Polizeireviers machten sich umgehend auf die Suche und trafen den VW Polo fahrender Weise gegen 14:30 Uhr in der Hopfenstraße an. Die Fahrerin ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Streifenwagen und setzte ihre Fahrt in Richtung B 404 fort. In Höhe der Hofteichstraße versuchte eine Streifenwagenbesatzung sich vor den Polo zu setzten, um ihn zu stoppen. Bei dem Überholversuch lenkte die Flüchtende ihr Fahrzeug jedoch nach links, sodass der Streifenwagen auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste.

Die Verfolgungsfahrt führte weiter über die Neue Hamburger Straße und die B 404 nach Meimersdorf. Dort wurde der Polo in die Kieler Straße gelenkt. Was die vermutlich ortsunkundige Fahrerin nicht wusste war, dass sie in eine Sackgasse abgebogen war. Obwohl ihr ein quergestellter Streifenwagen den Weg zurück versperrte, unternahm sie den Versuch, den Streifenwagen beiseite zu räumen. Das gelang ihr jedoch nicht. Die 21-Jährige und ihr 17-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und zum 3. Polizeirevier gebracht. Dort räumte die Fahrerin einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt ein. Ihr wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Der Polo wurde beschlagnahmt.

Glücklicherweise wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand verletzt.

Die 21-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, der versuchten schweren Körperverletzung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss und des Kennzeichenmissbrauchs.

Beide Fahrzeuginsassen wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf dem 3.Polizeirvier entlassen.

Matthias Felsch

