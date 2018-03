Kiel / Plön (ots) - Im Rahmen der Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich zwei Polizeibeamte bei zwei unterschiedlichen Widerstandshandlungen leicht verletzt. Die jeweiligen Widerständler kamen ins Polizeigewahrsam.

Gegen 22 Uhr suchten Plöner Beamte einen 52 Jahre alten Mann aus Plön auf, der erheblich betrunken war und mehrfach missbräuchlich den Polizeiruf 110 gewählt hatte. Aufgrund seines Zustandes und der Tatsache, dass keine Angehörigen erreicht werden konnten, sollte der Mann zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam nach Kiel verbracht werden. Auf der Fahrt dorthin schlug er einen Beamten und verletzte ihn durch Kratzen an der Hand. Zur Eigensicherung mussten dem Mann während der restlichen Fahrt Handfesseln angelegt werden. Er verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam.

In einer Diskothek im Grasweg weigerte sich gegen 06 Uhr ein 23-Jähriger wiederholt einen zuvor erteilten Platzverweis zu befolgen und seine Personalien anzugeben, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Dort angekommen leistete er Widerstand und verletzte einen der eingesetzten Beamten des 1. Reviers am Knie. Der Beamte blieb, genau wie sein Plöner Kollege, dienstfähig.

Beide Tatverdächtige sind deutscher Herkunft und bislang polizeilich unbekannt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

