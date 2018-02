POL-KI: 180227.2 Kiel: Angriff auf jungen Mann - Zeugen gesucht

Kiel (ots) - Am Freitag, den 23. Februar, wurde gegen 20:45 Uhr ein 28-jähriger Mann angegriffen. Vor dem Imbiss "Öz Maras" in der Elisabethstraße in Kiel-Gaarden sollen mehrere Personen auf einen am Boden liegenden Mann gewaltsam eingewirkt haben.

Verschiedene Gäste, die sich in dem Imbiss aufgehalten haben, dürften das Tatgeschehen vor dem Imbiss beobachtet haben. Der Angegriffene rettete sich in den Imbiss. Dann wurde von dort aus die Polizei alarmiert.

Sowohl am Nachmittag des besagten Tages, als auch in den frühen Abendstunden soll es zu zwei weiteren Vorfällen vor dem "Dabran Markt" in der Elisabethstraße gekommen sein.

Eine dieser Auseinandersetzungen fand gegen 19:20 Uhr im Eingangsbereich des "Dabran Markt" zwischen den Tatverdächtigen und dem jungen Mann statt. Es dürften Passanten das Geschehen beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Oliver Pohl

