POL-KI: 180227.1 Kiel: Seine Spuren im Schnee

Kiel (ots) - Mit Unterstützung von Kommissar Schnee gelang Beamten des 4. Reviers in der Nacht auf Dienstag die Festnahme eines Mannes, der zuvor einen Einbruch in Wellsee begangen hat. Darüber hinaus lag gegen ihn ein offener Haftbefehl vor.

Gegen 02:20 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Clara-Immerwahr-Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizisten fiel diesen im Schneetreiben eine frische Reifenabdruckspur eines Fahrrads auf, die vom Gelände wegführte. Die Beamten konnten die Spur bis hin zum Eekberg in Neumühlen-Dietrichsdorf, was einer gefahrenen Strecke von etwa acht Kilometern entspricht, verfolgen.

In dem Mehrfamilienhaus konnte der 34 alte Tatverdächtige angetroffen und befragt werden. Er gab zu, auf das Gelände eingedrungen und mehrere CDs, DVDs sowie Computerspiele aus einem Container entwendet zu haben. Bei der Überprüfung des Deutschen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl über 125 Tage vorlag. Er kam nach Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in eine Justizvollzugsanstalt, um die Haft anzutreten. Aktuell wird geprüft, ob der Mann für weitere Einbruchstaten in Gewerbebetriebe in Frage kommt.

