Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Brand in leerstehender Scheune - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

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Kranenburg-Grafwegen (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 16. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Kranenburg um 08:23 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einer leerstehenden Scheune aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Boden gelagertes Stroh in Brand geraten war. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer zügig eindämmen. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude und weitere gelagerte Materialien zu verhindern.

Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserversorgung dar. Da im unmittelbaren Bereich der Einsatzstelle keine ausreichende Wasserversorgung zur Verfügung stand, musste das benötigte Löschwasser im Pendelverkehr mit mehreren Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle transportiert werden. Trotz dieser erschwerten Bedingungen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig abgelöscht werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die Scheune sowie das Brandgut sorgfältig auf verbliebene Glutnester, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens der eingesetzten Kräfte konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden.

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